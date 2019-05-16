Путин: далай-ламе въезд в Россию не запрещен

"У нас не запрещен въезд в Россию для далай-ламы. Но у нас не самое большое количество буддистов в России живет", — сказал российский лидер. выступая на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость".

Глава государства сделал особый акцент на том, что власти РФ относятся ко всем одинаково — и к христианам, и к иудеям, и к представителям ислама.

"Отдельно поговорим на эту тему, — добавил Путин. — Есть страны, где буддистов очень много, и у них отношения с далай-ламой не в самом лучшем состоянии находятся. Тем не менее, мы подумаем".

Далай-лама рассматривается в Китае как "сепаратист, угрожающий единству нации". В ноябре прошлого года он посетил Монголию, что вызвало резко отрицательную реакцию в Пекине. Прежде МИД КНР требовал от Индии "прекратить использовать далай-ламу, поскольку это наносит ущерб отношениям двух стран".

В российском внешнеполитическом ведомстве ранее заявляли, что считают визит далай-ламы в РФ невозможным, так как в деятельности лидера тибетских буддистов присутствуют "политические моменты".