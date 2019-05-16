Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин: далай-ламе въезд в Россию не запрещен 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин, заявил, что далай-ламе не запрещен въезд в Россию.
"У нас не запрещен въезд в Россию для далай-ламы. Но у нас не самое большое количество буддистов в России живет", — сказал российский лидер. выступая на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость".
Глава государства сделал особый акцент на том, что власти РФ относятся ко всем одинаково — и к христианам, и к иудеям, и к представителям ислама.
"Отдельно поговорим на эту тему, — добавил Путин. — Есть страны, где буддистов очень много, и у них отношения с далай-ламой не в самом лучшем состоянии находятся. Тем не менее, мы подумаем".
Далай-лама рассматривается в Китае как "сепаратист, угрожающий единству нации". В ноябре прошлого года он посетил Монголию, что вызвало резко отрицательную реакцию в Пекине. Прежде МИД КНР требовал от Индии "прекратить использовать далай-ламу, поскольку это наносит ущерб отношениям двух стран".
В российском внешнеполитическом ведомстве ранее заявляли, что считают визит далай-ламы в РФ невозможным, так как в деятельности лидера тибетских буддистов присутствуют "политические моменты".
ТАСС: последние новости
Путин назвал наглостью историю с непостроенной детской площадкой в Рязани Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая Путин рассказал, как носил свою соседку на руках на пятый этаж
Комментарии
Политика , Владимир Путин , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Какая наглость!»: Путина возмутили признанием445
1,5 миллиона: Вскрылась правда о «накрутке» за дочь Алсу15
Неожиданно: Дочь Алсу позвали на финал «Голоса»63
«Мясо вижу»: Путин остроумно сравнил чиновников30
Что произошло? Европа возвращает Россию82
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
Путин прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение