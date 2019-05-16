Путин попросит «Газпром» ускорить газификацию КЧР

"Я с компанией обязательно поговорю, с (председателем правления) Миллером Алексеем Борисовичем. Но дело не только в нем. Дело в том, чтобы синхронизировать эту работу — подведение магистральной трубы с отведением до конечного потребителя. Вплоть до "последней мили", так называемой", — сказал Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта.

Он также пообещал рассмотреть возможность финансово поддержать Карачаево-Черкесию, чтобы обеспечить доступные для местного населения цены на подведение газа.