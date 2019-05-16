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Путин попросит «Газпром» ускорить газификацию КЧР 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с руководством "Газпрома" об ускорении газификации районов Карачаево-Черкесии.
"Я с компанией обязательно поговорю, с (председателем правления) Миллером Алексеем Борисовичем. Но дело не только в нем. Дело в том, чтобы синхронизировать эту работу — подведение магистральной трубы с отведением до конечного потребителя. Вплоть до "последней мили", так называемой", — сказал Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта.
Он также пообещал рассмотреть возможность финансово поддержать Карачаево-Черкесию, чтобы обеспечить доступные для местного населения цены на подведение газа.
""Газпром" здесь не причем. Это уже сфера ответственности самой республики. Я с руководителем республики тоже поговорю, у них там, судя по всему, "жирка" нет особого, поэтому нужно будет помочь им, может быть субсидировать. Подумаем, поговорим", — добавил Путин.
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