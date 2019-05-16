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Путин потребовал навести порядок в лесной отрасли 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) призвал «навести порядок» в ситуации с незаконной вырубкой леса и другими нарушениями в лесной отрасли.
«Что нужно сделать непременно, мы уже обсуждали это с Общероссийским народным фронтом, — нужно наводить порядок в лесной отрасли, там, конечно, и воровство ужасное, и нанесение колоссального ущерба природе и будущим поколениям», — сказал президент, передает ТАСС.
Глава государства также сообщил, что «сейчас изучаются и формулируются дополнения в соответствующее законодательство», и призвал ОНФ совместно с правительством и парламентариями довести эту работу до конца.
Президент также прокомментировал и ситуацию с незаконной вырубкой леса в Иркутской области: «В Иркутске, действительно, с точки зрения криминального лесопользования проблема стоит наиболее остро, может быть, острее, чем в других регионах страны».
Ранее пользователи Сети создали петицию, в которой призвали остановить вырубку лесов в Иркутской области, документ был размещен на сайте Change.org и адресован президенту России, генпрокурору и губернатору региона.
В апреле Владимир Путин раскритиковал Лесной кодекс, отметив, что он не позволяет бережно относиться к лесу, а в стране продолжается хищническая вырубка.
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Политика , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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