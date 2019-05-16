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Путин сообщил о принятом решении в сфере обращения с мусором 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин сообщил, что решение о передаче региональным операторам полномочий по работе в сфере вывоза мусора на местах принято.
"Мы сейчас только приняли решение, совсем недавно — не знаю, оно уже оформлено или нет. Проблема заключалась в том, можно ли поручать региональным операторам заниматься этими площадками [для мусора]. Такое решение принято, это отдано на решение самих руководителей регионов, которые в целом выступают за то, чтобы создавать региональных операторов и им поручать этот вид деятельности", — сказал глава государства на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ).
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