Путин сообщил о принятом решении в сфере обращения с мусором

Президент России Владимир Путин сообщил, что решение о передаче региональным операторам полномочий по работе в сфере вывоза мусора на местах принято. "Мы сейчас только приняли решение, совсем недавно — не знаю, оно уже оформлено или нет. Проблема заключалась в том, можно ли поручать региональным операторам заниматься этими площадками [для мусора]. Такое решение принято, это отдано на решение самих руководителей регионов, которые в целом выступают за то, чтобы создавать региональных операторов и им поручать этот вид деятельности", — сказал глава государства на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ).