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Путин считает возможным провести опрос среди жителей по вопросу храма в Екатеринбурге 

ТАСС 39 минут назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга для решения вопроса о строительстве храма на месте одного из городских скверов. Об этом он заявил на заседании медиафорума Общероссийского народного фронта.
"Все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона [где находится сквер], то, безусловно, нужно это мнение учесть", — подчеркнул глава государства.
"Есть простой способ — провести опрос, — сказал он. — И меньшинство должно подчиниться большинству".
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