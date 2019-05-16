Путин призвал спрашивать с чиновников как с «владельцев средств повышенной опасности»

Спрос с чиновников за нарушения должен быть особый — такой же, как «с владельца средства повышенной опасности», заявил президент Владимир Путин на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость». «Что касается чиновников, с них особый должен быть спрос. Человек, когда идет на государственную или муниципальную службу должен понимать, что на его плечах особая ответственность перед людьми и с них спрос строже, чем с кого бы то ни было другого. Также как у владельца средства повышенной опасности — машины — если ДТП происходит, на нем больше ответственности», — передает слова Путина ТАСС. В феврале Путин в послании отмечал, что чиновникам, считающим, что заданная планка в работе чересчур высока, лучше уйти.