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Путин призвал спрашивать с чиновников как с «владельцев средств повышенной опасности» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спрос с чиновников за нарушения должен быть особый — такой же, как «с владельца средства повышенной опасности», заявил президент Владимир Путин на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость».
«Что касается чиновников, с них особый должен быть спрос. Человек, когда идет на государственную или муниципальную службу должен понимать, что на его плечах особая ответственность перед людьми и с них спрос строже, чем с кого бы то ни было другого. Также как у владельца средства повышенной опасности — машины — если ДТП происходит, на нем больше ответственности», — передает слова Путина ТАСС.
В феврале Путин в послании отмечал, что чиновникам, считающим, что заданная планка в работе чересчур высока, лучше уйти.
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