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«Какая наглость!»: Путина возмутила история о непостроенной детской площадке 

Рамблер + ещё 15 4 часа назад
Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю с непостроенной детской площадкой в Рязани, передает ТАСС.
На медиафоруме Общероссийского народного фронта главе государства рассказали о случае в Рязани, где на строительство детской площадки было выделено 4 млн рублей.
Власти города заплатили деньги подрядчику и подписали документы о приемке объекта, однако площадка существует только по документам.
«Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого и не бывает! Какая наглость!» — возмутился президент.
Он назвал произошедшее удивительным случаем и криминальной историей и выразил надежду, что расследованием произошедшего в Рязани займется глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Политика , Видео , Александр Бастрыкин , Владимир Путин , СКР , ИТАР-ТАСС , Рязань
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