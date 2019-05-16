«Какая наглость!»: Путина возмутила история о непостроенной детской площадке

На медиафоруме Общероссийского народного фронта главе государства рассказали о случае в Рязани, где на строительство детской площадки было выделено 4 млн рублей.

Власти города заплатили деньги подрядчику и подписали документы о приемке объекта, однако площадка существует только по документам.

«Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого и не бывает! Какая наглость!» — возмутился президент.