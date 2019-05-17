Россия примет ответные меры на новые санкции США

Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне. Введение санкций в посольстве охарактеризовали как "попытку односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву".

Подобные меры не приняты в цивилизованном общении стран, напомнили дипломаты.

"Данные шаги вызовут ответные меры. Отвечая подобным образом, мы всегда подчеркивали, что это не наш выбор. Мы стремимся сотрудничать с США в долгосрочной перспективе. Мы готовы к этому, и мы считаем, что это правильный вариант", — говорится в заявлении.

Как отметили в дипмиссии, новые санкции противоречат позитивному настрою между двумя странами, сложившемуся после встречи в Сочи госсекретаря США Майка Помпео с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.

В посольстве также заявили, что американские санкции против спецотряда "Терек" препятствуют сотрудничеству в борьбе с терроризмом либо указывают на боязнь Вашингтона относительно того, что это подразделение может быть задействовано в Арктике.