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Россия примет ответные меры на новые санкции США 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне. Введение санкций в посольстве охарактеризовали как "попытку односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву".
Подобные меры не приняты в цивилизованном общении стран, напомнили дипломаты.
"Данные шаги вызовут ответные меры. Отвечая подобным образом, мы всегда подчеркивали, что это не наш выбор. Мы стремимся сотрудничать с США в долгосрочной перспективе. Мы готовы к этому, и мы считаем, что это правильный вариант", — говорится в заявлении.
Как отметили в дипмиссии, новые санкции противоречат позитивному настрою между двумя странами, сложившемуся после встречи в Сочи госсекретаря США Майка Помпео с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.
В посольстве также заявили, что американские санкции против спецотряда "Терек" препятствуют сотрудничеству в борьбе с терроризмом либо указывают на боязнь Вашингтона относительно того, что это подразделение может быть задействовано в Арктике.
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