Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Телеведущая Малышева объяснила Путину, почему за школы должны отвечать губернаторы 

Ura.Ru + ещё 1 31 минуту назад
Фото: URA.RU
Телеведущая Елена Малышева заявила, что за школы должны отвечать губернаторы. Предложение доктор медицинских наук озвучила президенту России Владимиру Путину на медиафоруме «Общероссийского народного фронта» в Сочи.
«Малышева предложила перевести контроль над школами на уровень губернаторов — просто потому, что губернаторов удобнее контролировать самому Владимиру Путину», — передает «Коммерсант» содержание выступления Малышевой.
Президент ответил, что школы и так имеют муниципальное и региональное подчинение.
16 мая Путин принял участие в пленарном заседании медиафорума «Общероссийского народного фронта» «Правда и справедливость» в Сочи. Мероприятие проходило с 14 мая. Одним из самых ярких моментов встречи Путина с журналистами стал вопрос от главреда екатеринбургского издания «Вечерние ведомости» о протестах против храма, после которого в городе пообещали провести опрос горожан.
Ura.Ru: последние новости
Власти США ввели новые санкции против россиян. В опалу попал соратник Кадырова и чеченский СОБР Путина удивила детская площадка-фантом в Рязани Путин заставил покраснеть жену президента Австрии
Политика , Образование , Шоу-бизнес , Елена Малышева , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы с Сергеем вернули Россию на „Евровидение“»54
Определено место Лазарева в финале «Евровидения»41
«Деньги решают всё»: Миро оценила отмену итогов «Голоса»43
Россиянка с трусами на голове прослыла «великой»30
«Микелла попала под разборки взрослых»70
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
Путин прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение