Телеведущая Елена Малышева заявила, что за школы должны отвечать губернаторы. Предложение доктор медицинских наук озвучила президенту России Владимиру Путину на медиафоруме «Общероссийского народного фронта» в Сочи.
«Малышева предложила перевести контроль над школами на уровень губернаторов — просто потому, что губернаторов удобнее контролировать самому Владимиру Путину», — передает «Коммерсант» содержание выступления Малышевой.
Президент ответил, что школы и так имеют муниципальное и региональное подчинение.
16 мая Путин принял участие в пленарном заседании медиафорума «Общероссийского народного фронта» «Правда и справедливость» в Сочи. Мероприятие проходило с 14 мая. Одним из самых ярких моментов встречи Путина с журналистами стал вопрос от главреда екатеринбургского издания «Вечерние ведомости» о протестах против храма, после которого в городе пообещали провести опрос горожан.