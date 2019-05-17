Телеведущая Малышева объяснила Путину, почему за школы должны отвечать губернаторы

«Малышева предложила перевести контроль над школами на уровень губернаторов — просто потому, что губернаторов удобнее контролировать самому Владимиру Путину», — передает «Коммерсант» содержание выступления Малышевой.

Президент ответил, что школы и так имеют муниципальное и региональное подчинение.

16 мая Путин принял участие в пленарном заседании медиафорума «Общероссийского народного фронта» «Правда и справедливость» в Сочи. Мероприятие проходило с 14 мая. Одним из самых ярких моментов встречи Путина с журналистами стал вопрос от главреда екатеринбургского издания «Вечерние ведомости» о протестах против храма, после которого в городе пообещали провести опрос горожан.