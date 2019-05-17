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«Наивно, что ли»: Путин ответил Малышевой 

Рамблер + ещё 1 29 минут назад
Фото: globallookpress.com
Контролировать школы должны губернаторы, заявила телеведущая Елена Малышева президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает «Коммерсант».
Президент ответил на это объяснением нынешней системы подчинения школ в России, из-за чего предложение журналистки, как отмечает издание, стало казаться «наивным, что ли».
Вчера оба присутствовали на пленарном заседании медиафорума Общероссийского народного фронта. Президент опоздал на него на 40 минут. Часть этого времени журналистка скоротала, ходя между рядов с телефоном в руках, предупреждая некоторых людей, что «сейчас снимет» их, и снимая.
«Елена, это не ваша программа!» — в какой-то момент предупредил ее коллега Эдуард Петров, бывший модератором мероприятия.
В ходе заседания Малышева обратилась к Путину с двумя предложениями, а модератор обратился к ней с просьбой озвучивать их, «если можно, коротко».
Телеведущая рекомендовала главе государства сделать питание в младших классах бесплатным, а контроль за школами перевести на уровень губернаторов. Вторую идею Малышева объяснила тем, что глав регионов «удобнее контролировать» самому Путину.
Комментарии47
Политика , Образование , Шоу-бизнес , Елена Малышева , Эдуард Петров , Владимир Путин
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