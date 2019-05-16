Печоры не наши: Таллин отказался от претензий к Москве

Глава правительства Эстонии Юри Ратас открестился от заявления главы МВД страны Марта Хельме о том, что Москва якобы до сих пор не вернула 5,2% территории республики. МИД РФ указал, что слова Марта являются неприемлемыми и провокационными. Москва напомнила, что Тартуский договор, на который ссылались в Таллине , прекратил действовать 6 августа 1940 года в момент вхождения Эстонии в состав СССР.

город Печоры. Таллин открестился от заявления министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме о том, что Москва якобы до сих пор не вернула Таллину 5,2% территории республики — земли за Нарвой

Глава правительства Эстонии Юри Ратас заявил, что Рига признает нынешнюю границу с Россией , передает ФАН.

«Конечно, Тартуский мирный договор очень важен для Эстонии. Но в то же время мы живем в 2019 году и должны понимать реальность и наши приоритеты сегодня», — пояснил премьер-министр.

Политик также добавил, что Эстония приступила к возведению заграждения на участке границы Россией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова Марта являются неприемлемыми и провокационными.

«Очевидно, что далеко не все в Эстонии заинтересованы в выстраивании нормального добрососедского диалога с нашей страной.

Наоборот, налицо стремление подпортить любой позитив, намечающийся в двусторонних отношениях», — приводит РИА «Новости» комментарий Захаровой.

Российский дипломат отметила, что «возможно, в Таллине еще царит неразбериха в связи с началом работы нового правительства, не улеглись предвыборные страсти, рассчитанные исключительно на внутреннее потребление».

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что Тартуский договор, на который ссылается Эстония, прекратил действовать 6 августа 1940 года в момент вхождения Эстонии в СССР.

«Для нас эта тема навсегда закрыта. Применительно к теме договоров о границе между Россией и Эстонией хотели бы подчеркнуть, что в их вступлении в силу заинтересованы оба государства», — подчеркнула Захарова.

Она также указала, что для ратификации договоров Таллину необходимо выполнить свою часть работы без каких-либо политических «довесков» и условий — и только такой формат сотрудничества позволит двигаться дальше в развитии российско-эстонских отношений.

Свое заявление Март Хельме сделал неделю назад на пресс-конференции по итогам заседания правительства, когда журналисты напомнили ему о том, что запланировавшая поездку в Эстонию французский политик Марин Ле Пен признает Крым частью России.

В ответ на это Хельме сказал, что мировому сообществу надлежит предъявить территориальные претензии России не только по Крыму, но и по Восточной Украине, Абхазии и Южной Осетии.

«Двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — заявил глава эстонского правоохранительного ведомства.

В то же время он напомнил, что Япония «терпеливо ждет, когда ей удастся вернуть себе Курилы», так и Эстония готова ждать, когда вопрос территорий будет решен в плоскости международного права.

«Воевать с Россией мы не собираемся», — уточнил министр.

Кроме того, Эстония была долгое время частью СССР, который многое сделал для ее развития, подчеркнул депутат. Парламентарий также напомнил, что СССР освободил Эстонию от немецко-фашистских захватчиков.

«Поэтому я считаю, что это вообще некорректное заявление с точки зрения исторических взаимоотношений между нашими государствами», — заключил член нижней палаты российского парламента.

В диппредставительстве России в Эстонии выразили уверенность, что глава МВД выразил свое личное мнение. Это заявление не демонстрирует реальную позицию страны, подчеркнули в посольстве.

«Руководство Эстонии подчеркивает, что такие заявления не отражают официальную позицию, а являются личным мнением их авторов», — пояснили дипломаты.

«Это старая песня. Все вопросы по территориальной принадлежности закрыты и не обсуждаются. Только хочу напомнить, что Эстония приобрела свою государственность благодаря России. Думаю в этот день, 9 мая, надо сказать «спасибо» России за руку помощи, которую она в свое время протянула эстонскому народу», — заявил сенатор.

После присоединения Эстонии к СССР в 1940 году город Печоры первоначально оставался в пределах административных границ Эстонской ССР. В июле 1941 года Печоры были оккупированы нацистской Германией, и с декабря 1941 года в качестве окружного центра были включены в состав генерального комиссариата Эстония рейхскомиссариата Остланд.

Город был освобожден в августе 1944 года войсками 291-й стрелковой дивизии 116-го стрелкового корпуса 67-й армии 3-го Прибалтийского фронта в ходе Тартуской операции. Указом президиума Верховного совета СССР от 23 августа 1944 года Печоры были переданы из Эстонской ССР в состав РСФСР и включены в одновременно образованную Псковскую область.