Совершенно позорное заявление сделал вчера на встрече послов Европейского союза в Киеве с уходящим президентом Петром Порошенко глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли: «Вы изменили страну за последние пять лет. В этом нет никаких сомнений. Это безоговорочный факт. Украина сегодняшнего дня нет ничего общего с Украиной 2014 года. И мы все понимаем ваш личный вклад в этом стремлении. Вы приблизили Украину к Европейскому союзу».
Да, по итогам Евромайдана произошло четырехкратное падение курса гривны и доходов населения, снижение ВВП и объемов промышленного производства приблизительно на 20%, массовая трудовая миграция до семи миллионов человек. Гигантские долговые обязательства, страна не способна себя содержать. По уровню коррупции Украина в мировых передовиках. Не выполнено ни одного пункта минских соглашений, в результате продолжается война на юго-востоке. Не найдены виновные расстрела демонстрантов на майдане и сожаления людей в Одессе. Уничтожены все альтернативные взгляды на украинскую историю, кроме ультранационалистического. Подавляются меньшинства.
И вот оно. Уже после «индульгенции» ЕС Порошенко подписал чудовищный с точки зрения и демократических, и гуманитарных норм закон о государственном языке. Украина 2014-2019 — это черная страница в истории внешней политики ЕС. После вчерашнего заявления она стала ещё и грязной. И все это ради мифического «приближения»? Или Евросоюзу надо свои собственные провалы как-то оправдывать?
Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.