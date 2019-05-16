Россиянам пообещали прибавку к отпуску

Минтруд обсуждает возможность добавить к ежегодному отпуску россиян один оплачиваемый день, сообщает «Российская газета». В случае положительного решения нововведение коснётся работников в возрасте от 40 лет.

Авторы инициативы таким образом планируют предоставить трудоспособному населению страны возможность для прохождения ежегодной диспансеризации. В настоящее время работники в возрасте от 40 лет до предпенсионного возраста имеют право на дополнительный оплачиваемый день к отпуску для посещения медиков один раз в три года.

Сегодня согласно Трудовому кодексу, два оплачиваемых выходных дня для прохождения диспансеризации каждый год могут брать россияне, которые близки к выходу на пенсию.