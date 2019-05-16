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Россиянам пообещали прибавку к отпуску 

Рамблер + ещё 3 6 часов назад
Минтруд обсуждает возможность добавить к ежегодному отпуску россиян один оплачиваемый день, сообщает «Российская газета». В случае положительного решения нововведение коснётся работников в возрасте от 40 лет.
Авторы инициативы таким образом планируют предоставить трудоспособному населению страны возможность для прохождения ежегодной диспансеризации. В настоящее время работники в возрасте от 40 лет до предпенсионного возраста имеют право на дополнительный оплачиваемый день к отпуску для посещения медиков один раз в три года.
Сегодня согласно Трудовому кодексу, два оплачиваемых выходных дня для прохождения диспансеризации каждый год могут брать россияне, которые близки к выходу на пенсию.
Минтруд инициировал поправки в законодательство после поручения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева уравнять более молодых россиян в праве на удлинённый ежегодный отпуск со старшим поколением. В настоящее время эксперты ведомства обсуждают возможность реализации инициативы с другими министерствами, профсоюзами и работодателями.
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Политика , Видео , Общество , Дмитрий Медведев , Минтруд , "Российская газета"
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