Эксперт: Беглову удалось заложить в стратегию развития Петербурга верные направления

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову в короткие сроки удалось «расшевелить чиновничье болото среднего звена», в котором тонули самые перспективные инициативы — отметил политолог Алексей Мартынов , комментируя стратегию развития города, которую в среду представил Беглов.

Беглову удалось «заложить в стратегию развития города очень правильные направления, ориентированные именно на людей», — отметил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в комментарии порталу Ruposters.

Напомним, в среду Александр Беглов выступил с ежегодным отчетом правительства в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Врио губернатора северной столицы представил стратегию развития города сразу по нескольким направлениям, выделив четыре приоритета: комфортный, социальный, открытый и умный город.

«Беглов представил комплексный план развития с учетом современных технологий, возможностей и ориентированный именно на людей, на петербуржцев и гостей, — отмечает Алексей Мартынов. — Я бы выделил отдельно блок «комфортный город», который с учетом нюансов, особенностей, традиций Петербурга поможет создать комфортную городскую среду».

В частности, как сообщает питерский портал 78.ru, в этом году город планирует серьезно обновить парк снегоуборочных машин.

«Минувшая зима вскрыла системные проблемы в обслужи­ва­нии города, — констатировал Беглов на заседании заксобрания. — Природные аномалии наложились на хроническое недо­фи­­нанси­рование отрасли. Не хва­та­ет специа­листов, уборочной и ком­мунальной техники. В этом году мы закупим 471 ма­шину на сумму в 3 миллиарда руб­лей». Кроме того, для борьбы с наледью на кровлях домов (речь идет о крышах 2 тысяч домов) планируется реализовать технологию «холодный чердак».

Беглов также рассказал о развитии петербургского метрополитена: до 2032 года построят 29 новых станций, ежегодно на эти цели планируется выделить по 30 млрд рублей.

Кроме того, врио губернатора рассказал о приоритетах в городском благоустройстве. Как сообщает портал «Санкт-Петербург», в 2019 году в городе благоустроят 66 внутриквартальных пространств, в скверах и парках города создадут 48 рекреационных зон, где можно будет заниматься спортом и отдыхать. Кроме того, приведут в порядок 357 дворов и создадут 400 новых детских площадок.

«Из всего озвученного Александром Бегловым сегодня хочется отметить инфраструктурные проекты, транспортные системы, так называемый единый транспортный каркас города, — отметил политолог Алексей Мартынов. — Это похоже на московский опыт, но не в плане, чтобы было как в Москве, а просто — качество на соответствующем уровне».

По мнению Мартынова, Беглов успешно разрушает многолетний стереотип о том, что в Петербурге невозможно ничего обновить, включая старые коммуникации и памятники.

Добавим, что в приоритетах — поддержка не только культурного наследия Петербурга, но и актуальных видов искусств.

«Правительство города поддержит формирование музейных и арткварталов. Будем продвигать новаторские проекты в авангардных видах искус­ства, создавать для них экспериментальные площадки», — цитирует Беглова портал 78.ru.

Врио руководителя города сообщил, что в 2019 году будет готов проект реконструкции двух бывших площадок завода «Арсенал» , где появится арт-пространство театрального объединения «Открытая сцена». Также Беглов упомянул скорое открытие школы и детского театра при Академии танца Бориса Эйфмана на Введенской улице.