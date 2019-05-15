Врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову в короткие сроки удалось «расшевелить чиновничье болото среднего звена», в котором тонули самые перспективные инициативы — отметил политолог Алексей Мартынов, комментируя стратегию развития города, которую в среду представил Беглов.
Беглову удалось «заложить в стратегию развития города очень правильные направления, ориентированные именно на людей», — отметил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в комментарии порталу Ruposters.
Напомним, в среду Александр Беглов выступил с ежегодным отчетом правительства в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Врио губернатора северной столицы представил стратегию развития города сразу по нескольким направлениям, выделив четыре приоритета: комфортный, социальный, открытый и умный город.
«Беглов представил комплексный план развития с учетом современных технологий, возможностей и ориентированный именно на людей, на петербуржцев и гостей, — отмечает Алексей Мартынов. — Я бы выделил отдельно блок «комфортный город», который с учетом нюансов, особенностей, традиций Петербурга поможет создать комфортную городскую среду».
В частности, как сообщает питерский портал 78.ru, в этом году город планирует серьезно обновить парк снегоуборочных машин.
«Минувшая зима вскрыла системные проблемы в обслуживании города, — констатировал Беглов на заседании заксобрания. — Природные аномалии наложились на хроническое недофинансирование отрасли. Не хватает специалистов, уборочной и коммунальной техники. В этом году мы закупим 471 машину на сумму в 3 миллиарда рублей». Кроме того, для борьбы с наледью на кровлях домов (речь идет о крышах 2 тысяч домов) планируется реализовать технологию «холодный чердак».
Беглов также рассказал о развитии петербургского метрополитена: до 2032 года построят 29 новых станций, ежегодно на эти цели планируется выделить по 30 млрд рублей.
Кроме того, врио губернатора рассказал о приоритетах в городском благоустройстве. Как сообщает портал «Санкт-Петербург», в 2019 году в городе благоустроят 66 внутриквартальных пространств, в скверах и парках города создадут 48 рекреационных зон, где можно будет заниматься спортом и отдыхать. Кроме того, приведут в порядок 357 дворов и создадут 400 новых детских площадок.
«Из всего озвученного Александром Бегловым сегодня хочется отметить инфраструктурные проекты, транспортные системы, так называемый единый транспортный каркас города, — отметил политолог Алексей Мартынов. — Это похоже на московский опыт, но не в плане, чтобы было как в Москве, а просто — качество на соответствующем уровне».
По мнению Мартынова, Беглов успешно разрушает многолетний стереотип о том, что в Петербурге невозможно ничего обновить, включая старые коммуникации и памятники.
Добавим, что в приоритетах — поддержка не только культурного наследия Петербурга, но и актуальных видов искусств.
«Правительство города поддержит формирование музейных и арткварталов. Будем продвигать новаторские проекты в авангардных видах искусства, создавать для них экспериментальные площадки», — цитирует Беглова портал 78.ru.
Врио руководителя города сообщил, что в 2019 году будет готов проект реконструкции двух бывших площадок завода «Арсенал», где появится арт-пространство театрального объединения «Открытая сцена». Также Беглов упомянул скорое открытие школы и детского театра при Академии танца Бориса Эйфмана на Введенской улице.
«Беглову уже как минимум удалось расшевелить питерское чиновничье болото среднего звена — то место, где тонули многие позитивные инициативы, — резюмирует Алексей Мартынов. — Понятно, что невозможно за полгода говорить о принципиальных изменениях. Но направления заложены. К сожалению, Питеру как-то раньше не везло с руководителями. А теперь, наконец, повезло».