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Путин ответил на приглашение президента Австрии по-немецки 

RT на русском 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин ответил на немецком языке на приглашение австрийского коллеги Александра Ван дер Беллена посетить Зальцбургский фестиваль в 2020 году.
По словам австрийского президента, в следующем году фестивалю в Зальцбурге исполняется 100 лет.
Он отметил, что «по случаю этого юбилея, безусловно, будут очень интересные пункты программы» и поблагодарил Путина за приглашение посетить Сочи.
«Я тоже благодарю вас за приглашение», — ответил Путин по-немецки.
RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции Ван дер Беллена и Путина.
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