Путин ответил на приглашение президента Австрии по-немецки

Президент России Владимир Путин ответил на немецком языке на приглашение австрийского коллеги Александра Ван дер Беллена посетить Зальцбургский фестиваль в 2020 году.

По словам австрийского президента, в следующем году фестивалю в Зальцбурге исполняется 100 лет.

Он отметил, что «по случаю этого юбилея, безусловно, будут очень интересные пункты программы» и поблагодарил Путина за приглашение посетить Сочи.

«Я тоже благодарю вас за приглашение», — ответил Путин по-немецки.

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции Ван дер Беллена и Путина.