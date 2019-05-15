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Путин отказался считать Россию спасающей всё подряд пожарной командой 

Говорит Москва 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Об этом президент заявил на пресс-конференции по итогам российско-австрийских переговоров, комментируя возможность сохранения ядерной сделки с Тегераном.
«Я иранцам много раз говорил, что не вижу целесообразность для них самих выходить из этого договора. Но посмотрим, что будет происходить. Россия — не пожарная команда, мы не можем всё подряд спасать, что от нас в полной мере не зависит. Мы свою роль сыграли, мы и дальше готовы такую позитивную роль играть. Но это зависит не только от нас, это зависит от всех партнёров, от всех игроков, включая и Соединённые Штаты, и европейские страны, и Иран», — цитирует Владимира Путина РИА Новости.
Сегодня Тегеран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов договора, заключённого с «шестёркой» международных посредников.
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Политика , Владимир Путин , РИА Новости , Тегеран
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