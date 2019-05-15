Путин отказался считать Россию спасающей всё подряд пожарной командой

Об этом президент заявил на пресс-конференции по итогам российско-австрийских переговоров, комментируя возможность сохранения ядерной сделки с Тегераном

«Я иранцам много раз говорил, что не вижу целесообразность для них самих выходить из этого договора. Но посмотрим, что будет происходить. Россия — не пожарная команда, мы не можем всё подряд спасать, что от нас в полной мере не зависит. Мы свою роль сыграли, мы и дальше готовы такую позитивную роль играть. Но это зависит не только от нас, это зависит от всех партнёров, от всех игроков, включая и Соединённые Штаты, и европейские страны, и Иран», — цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Сегодня Тегеран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов договора, заключённого с «шестёркой» международных посредников.