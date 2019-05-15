Путин: Москва готова на компромисс, но не за счет национальных интересов

Москва готова пойти на компромиссы в отношениях с западными партнерами, однако это не должно затрагивать национальные интересы страны. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Сочи заявил российский лидер Владимир Путин

"Я много раз говорил, хочу повторить: мы готовы к гибкому поведению, мы готовы на компромисс, мы готовы искать решения любых сложных вопросов и проблем", — приводит слова Путина РИА Новости.

"Только не за счет наших фундаментальных интересов, наших национальных интересов", — добавил президент.

В то же время Путин признал, что в настоящий момент политика санкций имеет сдерживающий эффект. Товарооборот не растет как с Австрией, так и с другими европейскими странами.

"Было бы лучше, если никаких ограничений, связанных с политикой санкций, не было", — передает слова Путина "Интерфакс".

По словам президента, он надеется, что рано или поздно отношения между государствами будут возрождены "в первозданном виде".