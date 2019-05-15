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Путин заявил о нелегитимности антироссийских санкций 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Санкции, введенные Западом против РФ, мешают отношениям между странами, это нелегитимные действия, принятые в обход Совета Безопасности ООН, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.
"Санкции всегда мешают. Это нелегитимные действия, производимые в обход Совета Безопасности ООН. Только Совет Безопасности ООН может вводить такие ограничения, а все остальное является нелегитимным и противоречит международному праву", — заявил Путин.
Он отметил, что, к сожалению, это практика сегодняшнего дня, "мы живем в этих условиях, понимаем, что в одностороннем порядке мы это тоже отметить не можем".
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Политика , Владимир Путин , Совбез ООН
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