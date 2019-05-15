Путин заявил о нелегитимности антироссийских санкций

"Санкции всегда мешают. Это нелегитимные действия, производимые в обход Совета Безопасности ООН. Только Совет Безопасности ООН может вводить такие ограничения, а все остальное является нелегитимным и противоречит международному праву", — заявил Путин.

Он отметил, что, к сожалению, это практика сегодняшнего дня, "мы живем в этих условиях, понимаем, что в одностороннем порядке мы это тоже отметить не можем".