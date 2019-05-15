В Кремле прокомментировали новые антироссийские санкции со стороны Украины

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Украины о введении с первого августа новых ограничений на поставки ряда товаров из России.

«Здесь нужно вспомнить, что предыдущие решения российской стороны (об ограничении в отношении товаров с Украины) были спровоцированы именно украинскими властями», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных ответных шагах России.

Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины сообщило, что Киев вводит с первого августа специальные пошлины на все группы товаров из России, например, на промтовары, минеральные удобрения, транспортные средства и т.д., за исключением «чувствительного импорта». Это решение украинская сторона приняла на заседании в среду.

В кабмине рассчитывают, что во втором полугодии дополнительные поступления в государственный бюджет от спецпошлин составят не менее 3,7 млрд гривен (141,2 миллионов долларов).

Напомним, Россия в качестве ответной меры на подобные санкции Украины была вынуждена ввести ограничения или запрет на ввоз ряда товаров, а также на деятельность на территории РФ некоторых юридических и физических лиц с Незалежной.