Цифровизация и открытость: Беглов представил стратегию развития Петербурга

«Прежде всего, разобрались с финансами. Бюджет Санкт-Петербурга за 2018 год — можно назвать бюджетом инерционного развития. Он является отражением системных проблем. Несколько лет подряд расходы росли быстрей, чем доходы. Отсюда — бюджетный дефицит и увеличение долговой нагрузки. До 2026 года Санкт-Петербург должен выплатить 30 миллиардов рублей государственного долга, плюс почти 14 миллиардов рублей процентов. В сумме — 44 миллиарда», — подчеркнул Беглов.

Нужно вернуться к нормальной экономической политике. Город должен жить — по средствам. И при этом — выполнять все обязательства.

Эксперты отмечают, что вместе с отчетом о деятельности врио губернатора Беглов фактически презентовал стратегию развития Санкт-Петербурга. Наряду с первоочередными экономическими мерами Беглов анонсировал новый инвестиционный цикл, который будет запущен с помощью федерального софинансирования и привлечения ресурсов крупнейших отечественных компаний. Кроме того, Беглов представил модель цифровой трансформации Северной столицы, анонсировал новые подходы в социальной защите горожан, а также рассказал об основных составляющих новой открытой политики города.

Среди задач, стоящих перед руководством города для качественной цифровизации Северной столицы к 2024 году, Беглов назвал увеличение числа горожан, которые смогут получать госуслуги в онлайн-режиме: глава города считает, что этот показатель необходимо увеличить с текущих 25% до 70%.

В Санкт-Петербурге должны появиться научные центры мирового уровня по математике и геномным исследованиям. Кроме того, власти Северной столицы разработают систему сопровождения стартапов и поддержки роста инновационных компаний.

Политолог Виктор Потуремский в интервью «Ридусу» подчеркнул, что Беглов намерен в полной мере реализовать актуальный мировой тренд на цифровую трансформацию и развитие цифровой экономики:

Те страны и регионы, которые не смогут решить эту задачу, обречены на отставание: они не смогут поспевать за теми тенденциями, которые происходят в современной экономике. Без цифровой трансформации просто невозможно обсуждать повышение качества жизни и достижение тех амбициозных целей, которые заявил Беглов.

Эксперт также позитивно оценил курс Беглова на открытую политику. Врио губернатора Северной столицы упомянул создание портала «Умный Петербург» — единой цифровой платформы для сбора и обработки народных инициатив, а также проект «Родной район», который предлагает петербуржцам самим определять задачи развития города.

«Как социолог могу сказать, что на это есть очень серьезный запрос со стороны граждан», — отметил Потуремский.

Объявленный курс на открытую политику является ответом на вопрос, как Беглов собирается выстраивать систему управления городом. Речь идет о том, что реальным потребителем услуг власти Беглов провозглашает жителей Петербурга.

«Масштаб впечатляет — и по уровню задач, и по скорости принимаемых решений», — заключил политолог.

Эксперты также выделяют социальную политику Беглова: он намерен к 2020 году полностью решить проблему обманутых дольщиков, увеличил на один миллиард рублей финансирование программы поддержки многодетных семей, анонсировал новые программы поддержки старшего поколения, а также рассказал о форсированном вводе социальной инфраструктуры. Еще один пункт «социального города» Беглова — запуск программы «Единая карта петербуржца», о которой ранее писал «Ридус».