В Совфеде заявили, что новые антироссийские санкции невыгодны только самой Украине

"Такое впечатление, что господин [Петр] Порошенко и его правительство уходящее делают все возможное, чтобы навредить следующему президенту. Ведь от этих санкций теряют только украинцы. Они вводят пошлины, запрещают ввоз товаров. Для того, чтобы испортить жизнь будущему президенту избранному, они идут на все — даже на такие непопулярные меры для своей страны", — сказал Джабаров на пресс-конференции в среду.

Рассуждая о том, что украинская тема не поднималась накануне на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майкла Помпео, сенатор отметил, что сейчас Украина мало кого интересует в США. "Она особо и до этого не интересовала. Как раздражитель в наших отношениях — да. Но сейчас, я думаю, что эту тему они [США] оставят европейцам", — сказал Джабаров.

В среду Министерство экономического развития и торговли Украины сообщило, что Киев вводит с 1 августа специальные пошлины на все группы товаров из РФ, за исключением "чувствительного импорта". Правительство Украины решило ввести новые экономические санкции против РФ на заседании в среду. В кабмине рассчитывают, что во втором полугодии дополнительные поступления в государственный бюджет от спецпошлин составят не менее 3,7 млрд гривен ($141,2 млн).

Россия ранее в качестве ответной меры на подобные санкции Киева была вынуждена ввести ограничения или запрет на ввоз ряда товаров, а также на деятельность на своей территории некоторых юридических и физических лиц с Украины.