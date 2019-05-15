Путин назвал внеблоковый статус Австрии важным для развития отношений между странами

Встреча президента России Владимира Путина и главы Австрии Александра Ван дер Беллена прошла в Сочи в среду, 15 мая. Во время переговоров президент европейского государства упомянул, что сегодня отмечается годовщина подписания договора 1955 года о восстановлении независимости Австрии.

Владимир Путин напомнил своему коллеге, что в подписании договора Советский Союз сыграл решающую роль, что позволило Австрии не только вернуть свой суверенитет, но и стать нейтральным государством Европы. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Мы это очень ценим, господин президент. Думаю, что внеблоковый статус помогает развивать нам отношения сегодня»,

— сказал российский лидер и напомнил, что сейчас отношения между странами развиваются во всех направлениях.

«Уверен в том, что и ваш визит послужит делу дальнейшего расширения и углубления нашего сотрудничества», — сказал президент России.

Александр Ван дер Беллен в свою очередь сообщил, что Австрия по объему инвестиций в Россию находится на втором месте после Германии среди стран Евросоюза . Он назвал развитие экономических отношений двух стран «прекрасным».

Также он поблагодарил российского лидера за организацию встречи в в Сочи.

«Не знаю, правда это или нет, но я слышал историю, что в свое время Хрущев провел 13 дней в Австрии, чтобы узнать Австрию. Я не знаю, какой у него был опыт, но как только знакомишься с Сочи, сразу хочется провести здесь гораздо больше времени», — отметил Ван дер Беллен.

Это вторая встреча президента России Владимира Путина с западными политиками в Сочи за последние два дня. В минувший вторник он провел переговоры с государственным секретарем США Майком Помпео.