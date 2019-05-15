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Путин назвал внеблоковый статус Австрии важным для развития отношений между странами 

360tv.ru 15 мая 2019
Фото: ТАСС
Встреча президента России Владимира Путина и главы Австрии Александра Ван дер Беллена прошла в Сочи в среду, 15 мая. Во время переговоров президент европейского государства упомянул, что сегодня отмечается годовщина подписания договора 1955 года о восстановлении независимости Австрии.
Владимир Путин напомнил своему коллеге, что в подписании договора Советский Союз сыграл решающую роль, что позволило Австрии не только вернуть свой суверенитет, но и стать нейтральным государством Европы. Об этом сообщил «Интерфакс».
«Мы это очень ценим, господин президент. Думаю, что внеблоковый статус помогает развивать нам отношения сегодня»,
— сказал российский лидер и напомнил, что сейчас отношения между странами развиваются во всех направлениях.
«Уверен в том, что и ваш визит послужит делу дальнейшего расширения и углубления нашего сотрудничества», — сказал президент России.
Александр Ван дер Беллен в свою очередь сообщил, что Австрия по объему инвестиций в Россию находится на втором месте после Германии среди стран Евросоюза. Он назвал развитие экономических отношений двух стран «прекрасным».
Также он поблагодарил российского лидера за организацию встречи в в Сочи.
«Не знаю, правда это или нет, но я слышал историю, что в свое время Хрущев провел 13 дней в Австрии, чтобы узнать Австрию. Я не знаю, какой у него был опыт, но как только знакомишься с Сочи, сразу хочется провести здесь гораздо больше времени», — отметил Ван дер Беллен.
Это вторая встреча президента России Владимира Путина с западными политиками в Сочи за последние два дня. В минувший вторник он провел переговоры с государственным секретарем США Майком Помпео.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , ЕС , Австрия , Сочи
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