Нарышкин: встреча Путина с Помпео прошла в хорошей атмосфере

Встреча проходила действительно в очень хорошей, профессиональной атмосфере. Как это говорят, стороны понимают друг друга и ищут точки соприкосновения, и я уверен, что будет продолжение, — сказал Нарышкин журналистам.

Саммит Путина и Помпео состоялся в Сочи 14 мая при участии Нарышкина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника российского президента Юрия Ушакова

Стороны обсудили актуальную международную повестку, в том числе ситуацию в Сирии, КНДР, Афганистане и Иране. Американский госсекретарь подтвердил настроенность Трампа на улучшение отношений с Москвой, а российский лидер отметил важность позитивного взаимодействия двух стран. В ходе переговоров Путин заявил о готовности России к восстановлению полноформатных отношений с США, писал News.ru.