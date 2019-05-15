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Нарышкин: встреча Путина с Помпео прошла в хорошей атмосфере 

News.ru 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин позитивно отозвался о переговорах между президентом России Владимиром Путиным и госсекретарём США Майком Помпео.
Встреча проходила действительно в очень хорошей, профессиональной атмосфере. Как это говорят, стороны понимают друг друга и ищут точки соприкосновения, и я уверен, что будет продолжение, — сказал Нарышкин журналистам.
Саммит Путина и Помпео состоялся в Сочи 14 мая при участии Нарышкина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника российского президента Юрия Ушакова.
Стороны обсудили актуальную международную повестку, в том числе ситуацию в Сирии, КНДР, Афганистане и Иране. Американский госсекретарь подтвердил настроенность Трампа на улучшение отношений с Москвой, а российский лидер отметил важность позитивного взаимодействия двух стран. В ходе переговоров Путин заявил о готовности России к восстановлению полноформатных отношений с США, писал News.ru.
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Комментарии
Политика , Юрий Ушаков , Сергей Нарышкин , Сергей Лавров , Владимир Путин , США
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