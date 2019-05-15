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Лавров назвал вежливость России не признаком уступчивости США 

Газета.Ru + ещё 7 17 часов назад
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что российская вежливость не означает, что страна будет идти на уступки США, передает РИА "Новости".
Отмечается, что Лавров сообщил это, вспоминая встречу и переговоры с американским коллегой Майком Помпео.
Министр напомнил, что лидер США Дональд Трамп публично показывал свою заинтересованность в личной беседе с главой России Владимиром Путиным на G20 в Осаке.
"Если будет официальное конкретное предложение, конечно, мы его поддержим", — добавил Лавров.
Однако он отметил, что Россия не будет уступать, если какие-либо вопросы противоречат коренным национальным интересам страны.
"Мы других слышим, между прочим, они нас — не всегда", — заключил Лавров.
Ранее Лавров рассказал, почему не прокатил Помпео на "Победе".
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Политика , Видео , США , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , РИА Новости
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