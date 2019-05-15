Лавров назвал вежливость России не признаком уступчивости США

Отмечается, что Лавров сообщил это, вспоминая встречу и переговоры с американским коллегой Майком Помпео.

Министр напомнил, что лидер США Дональд Трамп публично показывал свою заинтересованность в личной беседе с главой России Владимиром Путиным на G20 в Осаке.

"Если будет официальное конкретное предложение, конечно, мы его поддержим", — добавил Лавров.

Однако он отметил, что Россия не будет уступать, если какие-либо вопросы противоречат коренным национальным интересам страны.

"Мы других слышим, между прочим, они нас — не всегда", — заключил Лавров.

Ранее Лавров рассказал, почему не прокатил Помпео на "Победе".