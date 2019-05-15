В Кремле высказались по поводу инаугурации Зеленского

В Кремле выразили надежду, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского рано или поздно состоится.

«Мы надеемся, что когда-то инаугурация нового президента состоится в какой-то момент, рано или поздно», — сказал Песков.

Ранее, комментируя новые санкции Украины, Песков заявил, что возможно в подходах новых украинских властей появятся элементы, которые приблизят реализацию минских договоренностей.

Напомним, правительство Украины ввело новые экономические санкции против России, среди которых запрет поставок определенных групп товаров и введение специальных пошлин. По словам вице-премьера Степана Кубива, они начнут действовать с 1 августа.

Что касается инаугурации, то сам Зеленский предлагал провести ее 19 мая, однако депутаты Рады настаивали на 28 мая. Позже в Киеве прошел митинг, на котором активисты требовали назначить мероприятие на 19 мая.

Согласно законодательству, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Зеленского не пускают в президентское кресло.