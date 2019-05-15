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В Кремле высказались по поводу инаугурации Зеленского 

Деловая газета «Взгляд» 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
В Кремле выразили надежду, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского рано или поздно состоится.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал новые запреты украинского кабмина и возможность ответа на них, передает РИА «Новости».
«Мы надеемся, что когда-то инаугурация нового президента состоится в какой-то момент, рано или поздно», — сказал Песков.
Ранее, комментируя новые санкции Украины, Песков заявил, что возможно в подходах новых украинских властей появятся элементы, которые приблизят реализацию минских договоренностей.
Напомним, правительство Украины ввело новые экономические санкции против России, среди которых запрет поставок определенных групп товаров и введение специальных пошлин. По словам вице-премьера Степана Кубива, они начнут действовать с 1 августа.
Что касается инаугурации, то сам Зеленский предлагал провести ее 19 мая, однако депутаты Рады настаивали на 28 мая. Позже в Киеве прошел митинг, на котором активисты требовали назначить мероприятие на 19 мая.
Согласно законодательству, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Зеленского не пускают в президентское кресло.
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Политика , cанкции , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Правительство Украины , Верховная Рада , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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