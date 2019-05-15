В Госдуме предложили наказывать за «содействие санкциям»

Законопроект, опубликованный в думской базе, предусматривает «запрет на сбор, передачу и распространение информации, способствующей введению и осуществлению политических или экономических санкций» в отношении России , россиян или российских юридических лиц. Также он запрещает распространять сведения о лицах, в отношении которых санкции уже введены. Какая именно информация «способствует» введению санкций, в документе не уточняется.

«Ожидается, что указанные меры изменят парадигму информационного взаимодействия: бесконтрольная передача информации зарубежным контрагентам сменится на режим дозированного предоставления только необходимой и безвредной информации», — пишет в пояснительной записке автор законопроекта — Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).

Он также предложил дополнить Уголовный кодекс статьей «Содействие иностранным санкциям». Она будет устанавливать уголовную ответственность за распространение в СМИ и интернете сведений, составляющих коммерческую, налоговую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, или информации, относящейся к попавшим под санкции гражданам и компаниям, если распространение таких сведений способствовало введению санкций. Наказание составит до 5 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей. Аналогичные меры предусмотрены за сбор, передачу, похищение или хранение такой информации для передачи в СМИ.

Если такая информация будет «передаваться, похищаться или храниться» для передачи организациям, находящимся под иностранной юрисдикцией, или прямо или косвенно подконтрольных другим государствам, то это будет наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом до 5 млн рублей.

Клевету в отношении попавших под санкции компаний или физических лиц депутат предлагает наказывать штрафом до 5 млн рублей или лишением свободы от года до пяти лет.