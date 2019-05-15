Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме предложили наказывать за «содействие санкциям» 

Forbes.ru + ещё 9 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Законопроект, опубликованный в думской базе, предусматривает «запрет на сбор, передачу и распространение информации, способствующей введению и осуществлению политических или экономических санкций» в отношении России, россиян или российских юридических лиц. Также он запрещает распространять сведения о лицах, в отношении которых санкции уже введены. Какая именно информация «способствует» введению санкций, в документе не уточняется.
«Ожидается, что указанные меры изменят парадигму информационного взаимодействия: бесконтрольная передача информации зарубежным контрагентам сменится на режим дозированного предоставления только необходимой и безвредной информации», — пишет в пояснительной записке автор законопроекта — Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).
Он также предложил дополнить Уголовный кодекс статьей «Содействие иностранным санкциям». Она будет устанавливать уголовную ответственность за распространение в СМИ и интернете сведений, составляющих коммерческую, налоговую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, или информации, относящейся к попавшим под санкции гражданам и компаниям, если распространение таких сведений способствовало введению санкций. Наказание составит до 5 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей. Аналогичные меры предусмотрены за сбор, передачу, похищение или хранение такой информации для передачи в СМИ.
Если такая информация будет «передаваться, похищаться или храниться» для передачи организациям, находящимся под иностранной юрисдикцией, или прямо или косвенно подконтрольных другим государствам, то это будет наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом до 5 млн рублей.
Клевету в отношении попавших под санкции компаний или физических лиц депутат предлагает наказывать штрафом до 5 млн рублей или лишением свободы от года до пяти лет.
Автор проекта отмечает, что предлагаемые сроки не противоречат международной практике: «в ЕС срок составляет до 10 лет, в США — до 20 лет».
Forbes.ru: последние новости
В Госдуме предложили наказывать за «содействие санкциям» Врачи назвали причину смерти Сергея Доренко Помпео передумал ехать в Москву перед встречей с Путиным
Комментарии5
Политика , cанкции , Михаил Емельянов , ЕС , Госдума , Справедливая Россия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: Директор Алсу отреагировал5
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты332
Больше не секрет: данные о спутниках РФ «слили» в Сеть
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского451
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки144
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение