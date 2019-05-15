Беглов обозначил четыре стратегических линии развития Петербурга

Расходы на благоустройство Санкт-Петербурга в 2019 году вырастут на 2,5 млрд рублей — до 4 млрд рублей; комфортный город — одно из четырех стратегических направлений в развитии Северной столицы, сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов

«Губернаторской поправкой уже были добавлены 2,5 млрд рублей на повышение качества городской среды. Общий объем расходов на эти цели увеличился до 4 млрд рублей», — сказал Беглов, выступая в Законодательном собрании города.

Он добавил, что комфортный город — одно из четырех стратегических направлений в развитии Петербурга, и отметил, что авральный подход решения этих вопросов неприемлем, необходима системная, комплексная работа, передает ТАСС.

«По предложению горожан начнется реконструкция двух береговых линий набережной реки Карповки и Ивановского карьера. Там появятся пешеходные и велосипедные маршруты. В этом году в городе будет благоустроено 66 внутриквартальных пространств, в скверах и парках появятся 48 новых территорий, где можно будет отдохнуть, провести досуг, заняться спортом», — сказал врио губернатора.

Кроме того, совместно с органами местного самоуправления планируется привести в порядок 357 дворов и организовать 400 новых детских площадок. «Приоритетом для нас является сбережение истории, исторического центра Петербурга. Совместно с » Почтой России » начинается модернизация территории Первой Адмиралтейской части, между Исаакиевским собором и Новой Голландией вдоль Конногвардейского бульвара. С привлечением внебюджетных средств стартовал проект по созданию общественного пространства на месте бывших оранжерей Таврического сада», — добавил Беглов.

Кроме того, по словам главы города, совместно с Газпромом продолжится формирование «Спортивной мили» вдоль Южной дороги в Приморском парке Победы. Начнется также благоустройство Большого проспекта Петроградской стороны. Как отметил Беглов, правительство города намерено в том числе поддержать формирование музейных и арт-кварталов.

Также Беглов заявил, что для решения насущных проблем городу необходимо, чтобы власть была открытой, а ее решения — прозрачными. «Преобразить Петербург мы можем только объединившись», — приводит его слова ФАН.

Беглов назвал чрезвычайно важным выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. «Мы должны обеспечить уровень социальных гарантий населения», — призвал он.

Врио губернатора сообщил, что индексация тарифов на услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге летом будет ниже, чем планировалось. По его словам, это стало возможным в результате проверок и оптимизации работы с теплоснабжающими организациями.

«Жители справедливо говорят, тарифы на услуги ЖКХ растут. Мы начали проверку снабжающих организаций, уже выявили необоснованные затраты, устраняем лишних посредников. Эти меры должны привести к тому, что летом индексация тарифов на услуги ЖКХ на газ, воду, электроэнергию, тепло будет ниже, чем планировалось», — сказал Беглов.

Он признал, что «сегодня городское хозяйство Санкт-Петербурга находится не в самом лучшем состоянии». В частности, Беглов указал на высокий процент износа сетей. «Общий уровень износа сетей по итогам прошлого года составил почти 45%. Мы добавили в бюджет текущего года 2,5 млрд рублей на реконструкцию сетей, но этого ресурса недостаточно, его необходимо наращивать. Объем ремонта сетей нужно увеличить с 200 км в год до 320 км», — сказал врио губернатора.