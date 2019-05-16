Путин заставил покраснеть жену президента Австрии

Сочи президент РФ Владимир Путин принимал в санатории «Русь» коллегу из Австрии Александера Ван дер Беллена вместе с супругой. Российский лидер смутил своей галантностью австрийскую гостью.

При встрече Путин подарил большой букет из пионов супруге австрийского президента Дорис Шмидауэр. Первая леди приняла букет со смущением и даже немного покраснела, при этом она не переставала улыбаться российскому лидеру, сообщает телеканал ТВЦ.