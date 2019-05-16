Путин заставил покраснеть жену президента Австрии 

В Сочи президент РФ Владимир Путин принимал в санатории «Русь» коллегу из Австрии Александера Ван дер Беллена вместе с супругой. Российский лидер смутил своей галантностью австрийскую гостью.
При встрече Путин подарил большой букет из пионов супруге австрийского президента Дорис Шмидауэр. Первая леди приняла букет со смущением и даже немного покраснела, при этом она не переставала улыбаться российскому лидеру, сообщает телеканал ТВЦ.
Президента и первую леди в поездке в Россию сопровождала в том числе и глава МИД Австрии Карин Кнайсль, у которой Владимир Путин в прошлом году побывал на свадьбе. Во время встречи глава РФ подчеркнул, что Москва ценит отношения с Веной и внеблоковый статус Австрии. «Думаю, что внеблоковый статус помогает развивать нам отношения сегодня», — отметил Путин. В свою его австрийский коллега признался, что был «удивлен и горд» тем, что прямые инвестиции Австрии в Россию занимают второе место сразу после Германии.