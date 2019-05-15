Матвиенко начинает официальный визит в Турцию 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко начинает в среду официальный визит в Турцию, в программе пребывания — встречи с руководством страны и турецкого парламента, сообщила пресс-служба Совфеда.
"Делегация Совета Федерации во главе с председателем верхней палаты Валентиной Матвиенко посетит Турецкую Республику с официальным визитом. В программе визита — встречи председателя СФ с руководством страны, парламентариями", — говорится в сообщении.
Делегация Совфеда также планирует посетить мемориальный комплекс "Аныткабир", музей национально-освободительной войны и другие исторические и культурные объекты.
В составе делегации вице-спикер СФ Ильяс Умаханов, председатель комитета палаты по международным делам Константин Косачев, его заместитель Александр Бабаков, руководитель группы по сотрудничеству Совфеда с парламентом Турции Мурат Хапсироков, сенаторы Ольга Хохлова, Юрий Бурлачко, а также глава заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.