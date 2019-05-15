Матвиенко начинает официальный визит в Турцию

"Делегация Совета Федерации во главе с председателем верхней палаты Валентиной Матвиенко посетит Турецкую Республику с официальным визитом. В программе визита — встречи председателя СФ с руководством страны, парламентариями", — говорится в сообщении.

Делегация Совфеда также планирует посетить мемориальный комплекс "Аныткабир", музей национально-освободительной войны и другие исторические и культурные объекты.