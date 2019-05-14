Президент РФ Владимир Путин завершил рабочую поездку в Астраханскую область и вернулся в Сочи, где он на этой неделе проводит серию совещаний по проблематике военного строительства и развития оборонно-промышленного комплекса РФ.
В графике главы государства здесь — встреча с главами внешнеполитических ведомств России и США Сергеем Лавровым и Майклом Помпео, которые ранее во вторник провели в Сочи переговоры. Дипломаты уже прибыли в резиденцию главы государства "Бочаров ручей".
Путин обычно принимает госсекретарей США, которые приезжают в Россию на встречи со своими российскими коллегами. В апреле 2017 года президент России встречался с предшественником Помпео на посту госсекретаря в администрации Дональда Трампа Рексом Тиллерсоном. Кроме того, Путин неоднократно принимал в РФ Джона Керри, который возглавлял внешнеполитическое ведомство США при президенте Бараке Обаме.
С госсекретарем США в администрации президента Джорджа Буша — младшего Колином Паэуллом Путин также встречался в России. В период же работы госсекретарем США Хиллари Клинтон Путин перешел на работу в правительство РФ и не принимал ее во время поездки в Москву.