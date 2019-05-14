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Путин вернулся из Ахтубинска в Сочи, где примет завершивших переговоры Помпео и Лаврова 

ТАСС 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин завершил рабочую поездку в Астраханскую область и вернулся в Сочи, где он на этой неделе проводит серию совещаний по проблематике военного строительства и развития оборонно-промышленного комплекса РФ.
В графике главы государства здесь — встреча с главами внешнеполитических ведомств России и США Сергеем Лавровым и Майклом Помпео, которые ранее во вторник провели в Сочи переговоры. Дипломаты уже прибыли в резиденцию главы государства "Бочаров ручей".
Путин обычно принимает госсекретарей США, которые приезжают в Россию на встречи со своими российскими коллегами. В апреле 2017 года президент России встречался с предшественником Помпео на посту госсекретаря в администрации Дональда Трампа Рексом Тиллерсоном. Кроме того, Путин неоднократно принимал в РФ Джона Керри, который возглавлял внешнеполитическое ведомство США при президенте Бараке Обаме.
С госсекретарем США в администрации президента Джорджа Буша — младшего Колином Паэуллом Путин также встречался в России. В период же работы госсекретарем США Хиллари Клинтон Путин перешел на работу в правительство РФ и не принимал ее во время поездки в Москву.
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Комментарии3
Политика , Барак Обама , Джон Керри , Хиллари Клинтон , Сергей Лавров , Джордж Буш , Дональд Трамп , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Госдеп США , Правительство РФ , Астраханская Область , Ахтубинск , США , Сочи
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