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Захарова оценила атмосферу переговоров Лаврова и Помпео 

Rambler News Service 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала состоявшиеся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео очень конструктивными. Об этом она сказала журналистам в Сочи.
«Все друг друга слышали и предельно точечно, и, хотела бы ещё раз подчеркнуть, конструктивно обсуждали даже то, что никогда за последние годы не вызывало понимание об общности подходов, это точно», — сказала Захарова.
«Оценка однозначная — очень конструктивно», — добавила она.
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Политика , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , США
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