Захарова оценила атмосферу переговоров Лаврова и Помпео 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала состоявшиеся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео очень конструктивными. Об этом она сказала журналистам в Сочи.
«Все друг друга слышали и предельно точечно, и, хотела бы ещё раз подчеркнуть, конструктивно обсуждали даже то, что никогда за последние годы не вызывало понимание об общности подходов, это точно», — сказала Захарова.
«Оценка однозначная — очень конструктивно», — добавила она.