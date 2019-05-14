Глава МИД РФ Сергей Лавров передал госсекретарю США Майку Помпео копию статьи в американской газете 1987 года, где предупреждалось, что "СССР будет пытаться повлиять на выборы президента США".
"Я передал Майку сегодня копию статьи, которая была в США опубликована в 1987 году, с предупреждением, что СССР будет пытаться повлиять на выборы президента США, которые предстояли в 1988 году. В статье, между прочим, впервые было упомянуто о политических амбициях тогдашнего уже успешного предпринимателя, бизнесмена Дональда Трампа", — рассказал Лавров на брифинге по итогам переговоров с Помпео.
"Тему эту можно обсуждать бесконечно. Пока у нас на столе не будет конкретных фактов, не сможем по-взрослому на эту тему разговаривать", — резюмировал Лавров.
На выборах 1988 года победил кандидат от Республиканской партии Джордж Буш-старший, он набрал 53,4 процента голосов. Второе место занял демократ Майкл Дукакис.
В апреле спустя почти два года работы был опубликован доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму — к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями. Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы.