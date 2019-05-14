Помпео: США не признают аннексию Крыма

14 мая в Сочи прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарём США Майклом Помпео. Переговоры двух политиков продлились почти три часа.

Позже главу Госдепа примет в своей резиденции Бочаров Ручей российский президент Владимир Путин

Как ранее писал News.ru, министр иностранных дел североамериканской страны Христя Фриланд заявила, что Канада ввела против России санкции из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года и за «аннексию Крыма».