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Помпео: США не признают аннексию Крыма 

News.ru 14 мая 2019
Госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Сочи заявил, что Вашингтон не признаёт аннексию Крыма.
14 мая в Сочи прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарём США Майклом Помпео. Переговоры двух политиков продлились почти три часа.
Позже главу Госдепа примет в своей резиденции Бочаров Ручей российский президент Владимир Путин.
Как ранее писал News.ru, министр иностранных дел североамериканской страны Христя Фриланд заявила, что Канада ввела против России санкции из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года и за «аннексию Крыма».
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Политика , Видео , cанкции , Керченский пролив , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Госдеп США , Республика Крым , США , Сочи
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