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Появилось снятое из самолета Путина видео с шестью Су-57 

Lenta.ru 14 мая 2019
Телеканал «Звезда» опубликовал в Twitter видео, снятое, как говорится в публикации, из самолета президента России Владимира Путина.
На нем запечатлено, как правительственное воздушное судно сопровождают шесть истребителей пятого поколения Су-57.
Путин прибыл в Ахтубинск в сопровождении шести Су-57 
Новейшие истребители сопроводили самолет главы государства в пути до Ахтубинска Астраханской области, куда президент прибыл 14 мая. Там он осмотрел истребитель-перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», МиГ-35, образцы перспективных беспилотников «Охотник-Б», «Иноходец», «Корсар», «Форпост-Р» и другую технику.
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