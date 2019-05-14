Появилось снятое из самолета Путина видео с шестью Су-57

Телеканал «Звезда» опубликовал в Twitter видео, снятое, как говорится в публикации, из самолета президента России Владимира Путина.

Новейшие Су-57 сопровождают самолет Путина: кадры с «борта номер один» pic.twitter.com/Wi0ZZSJyTW— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 14 May 2019

На нем запечатлено, как правительственное воздушное судно сопровождают шесть истребителей пятого поколения Су-57.

Новейшие истребители сопроводили самолет главы государства в пути до Ахтубинска Астраханской области, куда президент прибыл 14 мая. Там он осмотрел истребитель-перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», МиГ-35, образцы перспективных беспилотников «Охотник-Б», «Иноходец», «Корсар», «Форпост-Р» и другую технику.