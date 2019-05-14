Помпео и Лавров поспорили о судьбе Мадуро

Помпео добавил, что США надеются, что российская поддержка Мадуро прекратится.

«Угрозы в адрес Мадуро со стороны США и [лидера оппозиции Венесуэлы] Гуайдо ничего общего с демократией не имеют», — заявил со своей стороны Лавров.

Переговоры Сергея Лаврова и Майка Помпео в Сочи продлились почти три часа. Лавров назвал беседу полезной.