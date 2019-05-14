Помпео и Лавров поспорили о судьбе Мадуро 

Госсекретарь США Майк Помпео выразил мнение, что время президента Венесуэлы Николаса Мадуро закончилось. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости.
Помпео добавил, что США надеются, что российская поддержка Мадуро прекратится.
«Угрозы в адрес Мадуро со стороны США и [лидера оппозиции Венесуэлы] Гуайдо ничего общего с демократией не имеют», — заявил со своей стороны Лавров.
Переговоры Сергея Лаврова и Майка Помпео в Сочи продлились почти три часа. Лавров назвал беседу полезной.