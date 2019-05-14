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Помпео и Лавров поспорили о судьбе Мадуро 

Lenta.ru 14 мая 2019
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео выразил мнение, что время президента Венесуэлы Николаса Мадуро закончилось. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости.
Помпео добавил, что США надеются, что российская поддержка Мадуро прекратится.
«Угрозы в адрес Мадуро со стороны США и [лидера оппозиции Венесуэлы] Гуайдо ничего общего с демократией не имеют», — заявил со своей стороны Лавров.
Переговоры Сергея Лаврова и Майка Помпео в Сочи продлились почти три часа. Лавров назвал беседу полезной.
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Политика , Николас Мадуро , Сергей Лавров , РИА Новости , Венесуэла , США
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