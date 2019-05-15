Ушаков раскрыл детали беседы Путина и Помпео

Прорыва в отношениях США и России пока нет, но у американской стороны появился деловой настрой. Так прокомментировал встречу президента РФ Владимира Путина с госсекретарем США Майком Помпео помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он раскрыл детали беседы. По словам Ушакова, одной из ключевых тем стал вопрос стратегической стабильности. В частности, было выражено разочарование в связи с решением США выйти из ДРСМД. Кроме того, стороны обсудили ситуацию вокруг договора о СНВ, истекающего в 2021 году.

«Обсуждена ситуация вокруг договора о СНВ, который истекает в 21-м году. И, если в Вашингтоне заранее не определятся по своей позиции, то нам придется предпринимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и повышения обороноспособности», — сказал помощник президента РФ.

Вместе с тем, как рассказал Ушаков, российский президент выразил готовность вернуться к диалогу по всем вопросам контроля вооружений.

Ранее сообщалось, что Путин и Помпео обсудили возможность контактов лидеров России и США на саммите G20, который пройдет в июне текущего года в японской Осаке. Стороны поговорили и о ситуациях в Сирии, Ливии, Афганистане и Венесуэле.