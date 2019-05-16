Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского

Он уточнил, что во многих странах инаугурация не предполагает иностранных гостей и заявил, что не знает, какая практика на Украине.

Песков также не ответил, будет ли Владимир Путин поздравлять Владимира Зеленского с инаугурацией. Он уточнил, что это решение президента.

Ранее стало известно, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая, за данное число выступили 315 парламентариев.