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Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского 

Газета.Ru + ещё 111 3 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала из Киева приглашений на инаугурацию Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
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Он уточнил, что во многих странах инаугурация не предполагает иностранных гостей и заявил, что не знает, какая практика на Украине.
Песков также не ответил, будет ли Владимир Путин поздравлять Владимира Зеленского с инаугурацией. Он уточнил, что это решение президента.
Ранее стало известно, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая, за данное число выступили 315 парламентариев.
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Политика , Видео , Конфликты , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Путин , РИА Новости , Москва
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