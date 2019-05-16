В Госдуму внесен законопроект об изъятии неиспользуемых земель

Изымать землю у недобросовестных пользователей, если участок не используется более двух лет, предложил Госсовет Удмуртской Республики и внес в Госдуму соответствующий проект постановления.

Целью документа является вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Если они не используются сельхозпредприятием или фермером более двух лет, их предлагается изымать, не дожидаясь трехлетнего срока.

В настоящее время для запуска процедуры изъятия земли требуется выявление факта его неиспользования по целевому назначению или использования с нарушением закона в течение трех и более лет подряд.