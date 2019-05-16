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В Госдуму внесен законопроект об изъятии неиспользуемых земель 

Российская Газета + ещё 34 9 часов назад
Изымать землю у недобросовестных пользователей, если участок не используется более двух лет, предложил Госсовет Удмуртской Республики и внес в Госдуму соответствующий проект постановления.
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Целью документа является вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Если они не используются сельхозпредприятием или фермером более двух лет, их предлагается изымать, не дожидаясь трехлетнего срока.
В настоящее время для запуска процедуры изъятия земли требуется выявление факта его неиспользования по целевому назначению или использования с нарушением закона в течение трех и более лет подряд.
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Политика , Видео , Общество , Госдума , Удмуртская Республика
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