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Астраханский губернатор пожаловался на нехватку средств 

РИА Новости + ещё 11 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
Астраханская область активно включилась в реализацию нацпроектов и федеральной программы, однако бюджет региона может сейчас обеспечить только первоочередные расходы, сообщил на совещании по вопросам социально-экономического развития Астраханской области глава региона Сергей Морозов.
"Астраханская область активно включилась в реализацию нацпроектов и федеральной программы в рамках стратегических задач развития, определенных майским указом президента и посланием Федеральному собранию. Из 50 федеральных проектов, в которых мы участвуем, утвержден 41 паспорт региональных проектов, и еще девять в разработке", — заявил Морозов.
"Однако очевидно, что бюджет региона сейчас может обеспечить только первоочередные расходы: для развития Астраханской области и максимального участия в реализации общегосударственных инициатив наших источников дохода недостаточно", — сообщил губернатор.
Также глава Астраханской области отметил, что 2019 год был объявлен Годом здоровья в регионе.
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Политика , Сергей Морозов , Астраханская Область
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