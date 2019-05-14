Астраханский губернатор пожаловался на нехватку средств

Астраханская область активно включилась в реализацию нацпроектов и федеральной программы, однако бюджет региона может сейчас обеспечить только первоочередные расходы, сообщил на совещании по вопросам социально-экономического развития Астраханской области глава региона Сергей Морозов

"Астраханская область активно включилась в реализацию нацпроектов и федеральной программы в рамках стратегических задач развития, определенных майским указом президента и посланием Федеральному собранию. Из 50 федеральных проектов, в которых мы участвуем, утвержден 41 паспорт региональных проектов, и еще девять в разработке", — заявил Морозов.

"Однако очевидно, что бюджет региона сейчас может обеспечить только первоочередные расходы: для развития Астраханской области и максимального участия в реализации общегосударственных инициатив наших источников дохода недостаточно", — сообщил губернатор.

Также глава Астраханской области отметил, что 2019 год был объявлен Годом здоровья в регионе.