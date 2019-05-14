Институт социсследований ЭИСИ представил рейтинг лучших практик российских губернаторов

России составили рейтинг лучших практик регионального управления. Список подготовил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

В рейтинге представлены наиболее интересные и эффективные меры и проекты, инициированные главами субъектов РФ.

Победителей определяли по нескольким параметрам: охват, результат для граждан, уровень вовлеченности граждан, эффективность затрат, инновативность, неординарность, технологичность решения, тиражируемость практики.

В список вошли проекты, направленные на развитие и повышение качества жизни в регионе; повышение открытости власти, организации обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами; развитие человеческого капитала; решение проблем социально-экономической сферы.

Победителем рейтинга стала инициатива губернатора Челябинской области Алексея Текслера , получившая название #разворотТекслера. В рамках ознакомительных поездок по области Текслер заезжает в места, не предусмотренные протоколом, а затем рассказывает о поездках в Instagram, снабжая записи соответствующим хэштегом.

«Проект представляет собой прямой выход на выключенную из общения с властью часть общества, которая является самой важной для создания будущего региона и страны», — считает политолог, директор информационно-аналитического агентства «Монитор» Алексей Ширинкин.

На втором месте оказалась инициатива главы республики Башкортостан Радия Хабирова по созданию рейтинга глав районов и мэров башкирских городов.

Третье место занял профилактическая акция «Здоровье» губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко . В рамках акции жители нескольких городов региона имели возможность в выходной день и без предварительной записи обратиться к специалистам различных профилей и пройти комплексное скрининговое обследование.

Четвертое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин и его инициатива по оказанию ветеранам государственных услуг на дому.