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Институт социсследований ЭИСИ представил рейтинг лучших практик российских губернаторов 

Рамблер + ещё 2 14 мая 2019
Фото: ТАСС
В России составили рейтинг лучших практик регионального управления. Список подготовил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).
В рейтинге представлены наиболее интересные и эффективные меры и проекты, инициированные главами субъектов РФ.
Победителей определяли по нескольким параметрам: охват, результат для граждан, уровень вовлеченности граждан, эффективность затрат, инновативность, неординарность, технологичность решения, тиражируемость практики.
В список вошли проекты, направленные на развитие и повышение качества жизни в регионе; повышение открытости власти, организации обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами; развитие человеческого капитала; решение проблем социально-экономической сферы.
Победителем рейтинга стала инициатива губернатора Челябинской области Алексея Текслера, получившая название #разворотТекслера. В рамках ознакомительных поездок по области Текслер заезжает в места, не предусмотренные протоколом, а затем рассказывает о поездках в Instagram, снабжая записи соответствующим хэштегом.
«Проект представляет собой прямой выход на выключенную из общения с властью часть общества, которая является самой важной для создания будущего региона и страны», — считает политолог, директор информационно-аналитического агентства «Монитор» Алексей Ширинкин.
На втором месте оказалась инициатива главы республики Башкортостан Радия Хабирова по созданию рейтинга глав районов и мэров башкирских городов.
Третье место занял профилактическая акция «Здоровье» губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. В рамках акции жители нескольких городов региона имели возможность в выходной день и без предварительной записи обратиться к специалистам различных профилей и пройти комплексное скрининговое обследование.
Четвертое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин и его инициатива по оказанию ветеранам государственных услуг на дому.
Замыкает пятерку лидеров проект главы Забайкальского края Александра Осипова по общественному контролю госзакупок.
Комментарии2
Политика , Александр Осипов , Алексей Текслер , Валерий Лимаренко , Сергей Собянин
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