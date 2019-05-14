Путин отметил, что его поручения нужно исполнять не формально, а добиваясь результата

Президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел бы видеть конкретные результаты выполнения его поручений 2016 года по развитию речного судостроения.

Во время совещания по вопросам социально-экономического развития Астраханской области глава государства отметил, что судостроительный завод "Красные баррикады" в этом регионе находится "в непростом положении", прежде всего, из-за отсутствия необходимого количества заказов. Это, в свою очередь, по словам президента, вызвано, в том числе, проблемами в речном судоходстве и судостроении.

Путин в связи с этим напомнил, что еще в 2016 году на заседании президиума Госсовета были даны поручения по развитию данной отрасли.

"Были конкретные поручения, в основном они выполнены, но хотелось бы посмотреть, — ну что в результате-то? Нам же не поручения нужно исполнять как таковые формально, а нужно добиваться результата",

— обратился президент к участникам совещания, предложив обсудить, что было сделано в данной сфере за прошедшее время и какие есть предложения.