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В Сочи завершилась первая часть переговоров Лаврова и Помпео 

RT на русском 14 мая 2019
Фото: ТАСС
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео завершили в Сочи первую часть переговоров, которая продолжалась более полутора часов.
Как отмечает ТАСС, теперь они должны продолжить общение за рабочим обедом, после чего они будут приняты российским лидером Владимиром Путиным в его сочинской резиденции.
Позднее, как указывает агентство, министры расскажут об итогах переговоров журналистам.
Ранее в Сочи стартовали переговоры Лаврова и Помпео. Как подчеркнул глава МИД России в начале встречи, у стран много проблем, которые требуют принятия незамедлительных мер и выработки долгосрочных системных решений.
В свою очередь Помпео отметил, что находится с визитом в России, поскольку американский президент Дональд Трамп нацелен на улучшение отношений с Москвой.
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Политика , США , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Сочи
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