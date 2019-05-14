В Сочи завершилась первая часть переговоров Лаврова и Помпео

Как отмечает ТАСС, теперь они должны продолжить общение за рабочим обедом, после чего они будут приняты российским лидером Владимиром Путиным в его сочинской резиденции.

Позднее, как указывает агентство, министры расскажут об итогах переговоров журналистам.

Ранее в Сочи стартовали переговоры Лаврова и Помпео. Как подчеркнул глава МИД России в начале встречи, у стран много проблем, которые требуют принятия незамедлительных мер и выработки долгосрочных системных решений.