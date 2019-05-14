Необходимо развивать и модернизировать автодорожную инфраструктуру в Астраханской области, так как это позволит оживить деловую активность в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Модернизация автодорожной инфраструктуры, речь идет о реконструкции ключевых мостов и магистралей, строительстве новых развязок, это позволит оживить деловую активность в регионе и прилегающих территориях, сделать транспортное сообщение более современным и удобным для астраханцев, для расширения межрегионального сотрудничества, решить острые экологические проблемы", — сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Астраханской области.