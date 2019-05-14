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Путин заявил о важности модернизации автодорог в Астраханской области 

РИА Новости + ещё 2 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
Необходимо развивать и модернизировать автодорожную инфраструктуру в Астраханской области, так как это позволит оживить деловую активность в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Модернизация автодорожной инфраструктуры, речь идет о реконструкции ключевых мостов и магистралей, строительстве новых развязок, это позволит оживить деловую активность в регионе и прилегающих территориях, сделать транспортное сообщение более современным и удобным для астраханцев, для расширения межрегионального сотрудничества, решить острые экологические проблемы", — сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Астраханской области.
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Политика , Владимир Путин , Астраханская Область
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