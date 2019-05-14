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Путин раскритиковал низкий объем транзита грузов в Каспийском регионе 

Газета.Ru 14 мая 2019
Фото: ТАСС
Российский президент Владимир Путин высказался по поводу низкого транзита грузов в Каспийском регионе, передает РИА "Новости".
По словам лидера, много лет назад было принято решение об открытии в Астраханской области порта Оля, а в 2004 году к нему была проложена железнодорожная линия.
"Между тем, грузопотоки в Каспийском регионе в целом, в том числе транспортные, постоянно растут, но значительные объемы грузов все еще идут в обход России", — сказал Путин.
Он добавил, что из-за этого грузы забирают государства-соседи. В качестве возможного решения проблемы глава государства предложил создать в регионе специальные условия, привлекательные для инвесторов и транзитных грузов.
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Политика , Владимир Путин , РИА Новости , Астраханская Область
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