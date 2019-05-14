Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин отметил низкие темпы строительства жилья и роста доходов в Астраханской области 

ТАСС + ещё 2 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин отметил невысокие темпы строительства жилья и роста доходов жителей Астраханской области. Об этом он заявил на совещании о развитии региона, которое проходит в Ахтубинске.
"Темпы ввода жилья и в целом строительства в регионе ниже, чем в среднем по России, — сказал президент. — Неустойчива динамика инвестиций в основной капитал". "Рост в промышленности и сельском хозяйстве пока слабо сказывается на реальных доходах жителей области, — добавил он. — В прошлом году они были ниже, чем в среднем по России, а уровень безработицы — выше".
Глава государства добавил, что работники ряда секторов в регионе могут рассчитывать лишь на сезонную занятость и имеют устойчивый доход только летом.
Путин отметил, что одной из тем этого совещания станет ход реализации нацпроектов в Астраханской области. По словам президента, у региона хорошая база для развития с точки зрения транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, а также здесь есть плодородные сельхозугодия и хороший кадровый потенциал. Путин заявил, что валовый региональный продукт области в прошлом году вырос на 6,2%, промпроизводство — на 16,2%, а выпуск сельхозпродукции — на 5,8%. "Это показатели значительно выше среднероссийских", — констатировал он.
ТАСС: последние новости
"Нафтогаз" рассчитывает возобновить переговоры по газу с РФ после инаугурации Зеленского В Кремле следят за стихийными акциями протеста в Екатеринбурге Президент Австрии пригласил Путина в 2020 году в Зальцбург
Комментарии6
Политика , Владимир Путин , Астраханская Область , Ахтубинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: Директор Алсу отреагировал12
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты337
Больше не секрет: данные о спутниках РФ «слили» в Сеть
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского452
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки145
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение