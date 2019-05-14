Путин отметил низкие темпы строительства жилья и роста доходов в Астраханской области

"Темпы ввода жилья и в целом строительства в регионе ниже, чем в среднем по России, — сказал президент. — Неустойчива динамика инвестиций в основной капитал". "Рост в промышленности и сельском хозяйстве пока слабо сказывается на реальных доходах жителей области, — добавил он. — В прошлом году они были ниже, чем в среднем по России, а уровень безработицы — выше".

Глава государства добавил, что работники ряда секторов в регионе могут рассчитывать лишь на сезонную занятость и имеют устойчивый доход только летом.

Путин отметил, что одной из тем этого совещания станет ход реализации нацпроектов в Астраханской области. По словам президента, у региона хорошая база для развития с точки зрения транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, а также здесь есть плодородные сельхозугодия и хороший кадровый потенциал. Путин заявил, что валовый региональный продукт области в прошлом году вырос на 6,2%, промпроизводство — на 16,2%, а выпуск сельхозпродукции — на 5,8%. "Это показатели значительно выше среднероссийских", — констатировал он.