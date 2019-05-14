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Лавров рассказал об общих проблемах РФ и США 

News.ru 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
Москве и Вашингтону предстоит кропотливая работа по выходу из непростых отношений, которые сложились за последние годы между РФ и США. Об этом в ходе переговоров со своим американским коллегой Майклом Помпео заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
У нас много проблем, требующих принятия как незамедлительных мер, так и выработки долгосрочных системных решений, — сказал российский министр.
Лавров подчеркнул, что накопилось много проблем, требующих срочных мер и долгосрочных решений, в том числе в областях стратегической стабильности и урегулирования кризисов, информирует ТАСС.
Это касается и ситуации в сфере обеспечения стратегической стабильности, и налаживания более эффективной работы на антитеррористическом треке, и урегулирования острых кризисных ситуаций в различных регионах мира, — добавил Лавров.
14 мая в Сочи проходит встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарём США Майклом Помпео. Позже главу Госдепа примет в своей резиденции Бочаров Ручей российский президент Владимир Путин, писал News.ru.
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Политика , США , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , Москва
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