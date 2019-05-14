Лавров рассказал об общих проблемах РФ и США

Москве и Вашингтону предстоит кропотливая работа по выходу из непростых отношений, которые сложились за последние годы между РФ США . Об этом в ходе переговоров со своим американским коллегой Майклом Помпео заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

У нас много проблем, требующих принятия как незамедлительных мер, так и выработки долгосрочных системных решений, — сказал российский министр.

Лавров подчеркнул, что накопилось много проблем, требующих срочных мер и долгосрочных решений, в том числе в областях стратегической стабильности и урегулирования кризисов, информирует ТАСС.

Это касается и ситуации в сфере обеспечения стратегической стабильности, и налаживания более эффективной работы на антитеррористическом треке, и урегулирования острых кризисных ситуаций в различных регионах мира, — добавил Лавров.