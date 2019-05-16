За нарушение бухгалтерской отчётности могут ввести штраф

За искажение бухгалтерской и бюджетной отчётности организации государственного сектора заплатят штраф до 50 тысяч рублей. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении на пленарном заседании 16 мая.

Документ, разработанный правительством, совершенствует законодательство об административных правонарушениях в части ответственности должностных лиц организаций государственного сектора, которые нарушили порядок составления и представления бюджетной сметы и бухгалтерской отчётности. Действующая редакция КоАП не устанавливает ответственность за такие нарушения государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

Законопроект устанавливает, что за незначительное искажение показателей в отчётности должностных лиц оштрафуют на сумму до 5 тысяч рублей, либо вынесут предупреждение. Если неверно указана информация об активах, обязательствах или финансовом результате, придётся заплатить до 30 тысяч рублей. За грубое искажение показателей штраф составит до 50 тысяч рублей. Если же отчётность вообще не предоставят или должное лицо нарушит установленные сроки её предоставления, придётся заплатить штраф до 30 тысяч рублей.

Грубым искажением показателей считается изменение отчётности не менее чем на 10 процентов. Незначительным предлагается признать искажение данных от 1 до 10 процентов.