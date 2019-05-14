Встреча в Сочи: Путин и Помпео провели первые переговоры

В начале встречи российский лидер выразил надежду на нормализацию отношений между РФ и США, передает ТАСС.

Путин отметил, что в ходе последнего телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом у него «создалось впечатление, что президент настроен на восстановление российско-американских связей, контактов, на решение совместно вопросов, которые представляют для нас взаимный интерес».

Владимир Путин также упомянул о докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера и назвал его объективным. Он напомнил, что российская сторона изначально характеризовала обвинения в сговоре между предвыборным штабом Трампа и российскими официальными лицами «как полную чушь».

Путин также затронул тему диалога России и США на тему стабильности на мировых энергетических рынках и заявил об улучшении товарооборота между двумя странами.

Госсекретарь США, в свою очередь, согласился с тем, что у РФ и США есть общие интересы.

«У нас есть общие интересы и также есть такие вопросы, где мы можем сотрудничать, продуктивно работать, можем работать вместе для того, чтобы наши народы успешно жили и весь мир также преуспевал», — приводит его слова ТАСС.

Помпео заявил, что РФ и США могут сотрудничать в вопросах урегулирования ситуации вокруг КНДР, в Афганистане и по другим отдельным проблемам, в частности, в стратегическом диалоге.