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Встреча в Сочи: Путин и Помпео провели первые переговоры 

Рамблер + ещё 37 14 мая 2019
В Сочи проходит встреча президента России Владимира Путина с Госсекретарем США Майком Помпео, сообщает РИА «Новости».
В переговорах также принимают участие директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
В начале встречи российский лидер выразил надежду на нормализацию отношений между РФ и США, передает ТАСС.
Путин отметил, что в ходе последнего телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом у него «создалось впечатление, что президент настроен на восстановление российско-американских связей, контактов, на решение совместно вопросов, которые представляют для нас взаимный интерес».
Владимир Путин также упомянул о докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера и назвал его объективным. Он напомнил, что российская сторона изначально характеризовала обвинения в сговоре между предвыборным штабом Трампа и российскими официальными лицами «как полную чушь».
Путин также затронул тему диалога России и США на тему стабильности на мировых энергетических рынках и заявил об улучшении товарооборота между двумя странами.
Госсекретарь США, в свою очередь, согласился с тем, что у РФ и США есть общие интересы.
«У нас есть общие интересы и также есть такие вопросы, где мы можем сотрудничать, продуктивно работать, можем работать вместе для того, чтобы наши народы успешно жили и весь мир также преуспевал», — приводит его слова ТАСС.
Помпео заявил, что РФ и США могут сотрудничать в вопросах урегулирования ситуации вокруг КНДР, в Афганистане и по другим отдельным проблемам, в частности, в стратегическом диалоге.
Госсекретарь США Майк Помпео проводит свой первый визит в Россию. Во вторник днем он встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и назвал переговоры «продуктивными».
Комментарии495
Политика , В мире , США , Роберт Мюллер , Юрий Ушаков , Сергей Нарышкин , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Сочи
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