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Лавров отметил положительную динамику встреч России и США на высоком уровне 

РИА Новости 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
Динамика встреч между Россией и США на высоком уровне в последнее время вселяет оптимизм, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Майком Помпео.
По его словам, важной предпосылкой успеха в выстраивании "новой, более ответственной, конструктивной матрицы взаимного восприятия друг друга" является построение доверительного диалога на различных уровнях, от самого высокого до рабочего.
"То, что мы встречаемся за последние две недели уже второй раз, вселяет определенный оптимизм", — сказал Лавров.
"Попробуем, посмотрим, что получится", — добавил он.
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Политика , США , Сергей Лавров , МИД
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