Лавров отметил положительную динамику встреч России и США на высоком уровне

По его словам, важной предпосылкой успеха в выстраивании "новой, более ответственной, конструктивной матрицы взаимного восприятия друг друга" является построение доверительного диалога на различных уровнях, от самого высокого до рабочего.

"То, что мы встречаемся за последние две недели уже второй раз, вселяет определенный оптимизм", — сказал Лавров.