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В Совфеде оценили демографическую ситуацию в Крыму 

RT на русском + ещё 1 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил демографическую ситуацию на полуострове.
Как отметил сенатор, Крым — привлекательный регион для всех россиян, но важно улучшать демографическую ситуацию именно за счёт рождаемости.
«Мы не просто следуем в фарватере той демографической политики, которую проводит Российская Федерация и которую мы, безусловно, приветствуем, но и прорабатываем собственные меры поддержки молодых семей», — сказал Цеков.
В апреле председатель комитета по социально-гуманитарным вопросам заксобрания Севастополя Татьяна Щербакова в беседе с Nation News прокомментировала лидерство города в демографическом рейтинге России.
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Политика , Общество , Татьяна Щербакова , Сергей Цеков , Совет Федерации , Республика Крым
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