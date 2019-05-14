В Совфеде оценили демографическую ситуацию в Крыму 

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил демографическую ситуацию на полуострове.
Как отметил сенатор, Крым — привлекательный регион для всех россиян, но важно улучшать демографическую ситуацию именно за счёт рождаемости.
«Мы не просто следуем в фарватере той демографической политики, которую проводит Российская Федерация и которую мы, безусловно, приветствуем, но и прорабатываем собственные меры поддержки молодых семей», — сказал Цеков.
В апреле председатель комитета по социально-гуманитарным вопросам заксобрания Севастополя Татьяна Щербакова в беседе с Nation News прокомментировала лидерство города в демографическом рейтинге России.